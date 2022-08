Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 18-án:

8:29: Nicoló Zaniolo döntött a jövőjéről. A Roma középpályása minden érte beérkező ajánlatot elutasít és szeretné minél előbb meghosszabbítani a szerződését.

8:20: Új csapatot talált a Barcelona korábbi csatára. Paco Alcacer az arab Sharjah FC-hez került, akik egy évre vették kölcsön a spanyolt a Villarrealtól, majd vételi opciójuk lesz a 28 éves játékosra.

8:10: A Manchester United ismét megpróbálkozik Anthony leigazolásával az Ajaxból. A korábbi egyeztetések kútba estek, mivel a klub nem akarja eladni a brazilt, illetve ő sem jelezte, hogy távozni szeretne.

Manchester United plan to approach Ajax again for Antony before the end of the window. Deal considered more than difficult, as Ajax want to keep him - but Man Utd will try again. #MUFC



Cody Gakpo remains easier option in the list - as Pulisic loan depends on Todd Boehly. pic.twitter.com/w4vT3kYv5j