Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

17.39: Jules Koundé nemrég megérkezett Barcelonába, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon, majd aláírja szerződését a klubbal.

16:08: Klopp cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint Firmino elhagyja a Liverpoolt.

„Bobby kulcsfontosságú számunkra, a csapat szíve és lelke. Minden nagyon jól áll, és nagyon jóban vagyok Firminoval. Számomra nem kétséges a minősége, tehát igen, nélkülözhetetlen számunkra" - mondta a szakember.

14:19: Hivatalos: Az Atlético Madrid leigazolta Nahuel Molinát az Udinésétől. A szerződés 2027-ig szól.

12:07: Közeledik egymáshoz Gigi Wijnaldum és a Roma. A játékos távozása szinte biztosra vehető Párizsból, az olaszok pedig közelednek a megegyezéshez.

12:04: Mario Balotelli: "Mindig is arra vágytam, hogy a Napoliban játszhassak!" - ezzel a mondattal az játékos egyértelművé tette, örülne a klub megkeresésének. Balotelli jelenleg a török Demirspor játékosa, első szezonjában pedig mindenkit lenyűgözött, így akár még össze is jöhet neki a feljebblépés.

8:44: Az Everton megkereste a PSG-t Gana Gueye leigazolása kapcsán. A játékos a kékek listáján van, ám a tárgyalások még csak a tapogatási fázisban vannak. A párizsiak szeretnének mielőbb megválni a játékostól.

8:20: A Barcelona jelenleg is Koundé számára készíti elő az átigazoláshoz szükséges papírokat. Az egyezség minden fél részéről teljes, már csak a szignó és a hivatalos bejelentés szükséges. (Fabrizio Romano)

