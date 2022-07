Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 20-án:

16:45: Hosszabított a Palmeirassal Endrick. A még mindig csak 16 éves játékost hosszú évek óta rendszeresen összehozzák a Barcelonával és a Real Madriddal. Erről még mindig nem csúszott le, jelenlegi szerződése 2025-ig köti Dél-Amerikába.

16:44 : Jesse Lingard a Premier League újoncánál, a Nottingham Forestnél köthet ki. A Manchester Unitedtől távozó angol középpályásért a Tottenham, a West Ham és az Everton is harcba szállhat, így nem lesz könnyű elcsábítani a játékost, írja a BBC.

16:38: Dani Alves elhagyhatja Európát. A Barcelonától szerződése lejártával távozó brazil veteránt összeboronálták a mexikói Pumas UNAM csapatával. Mellettük a Real Valladolid és az Atletico Paranaense is érdeklődik iránta.

15:08: Maignan a közösségi oldalán üzent Renato Sanchesnek, hogy igazoljon az AC Milanhoz. A portugált már többször is szóba hozták a piros-feketékkel, most pedig a klub kapusa öntött olajat a tűzre azzal, hogy egy képet tett közzé a játékosról, melyhez ezt írta: jól áll rajtad a piros.

11:33: Wijnaldummal szemez az AS Roma? Gianluca Di Marzio olasz újságíró jelezte, hogy Georginio Wijnaldum a José Mourinho vezette Romához készülhet, miután csalódást okozott a Paris Saint-Germainnél. A jelentés szerint a PSG, a Roma és a játékos ügynöke közötti párbeszéd a kezdeti szakaszban jár.

10:30: A Tottenhamből erősít a Barcelona? A Tottenham hátvédje, Sergio Reguilon Barcelonába készülhet a Mundo Deportivo szerint. A katalán klub Marcos Alonso alternatívájának tekinthet a játékosra.

09:34: A Chelsea Kounde szerződtetése előtt áll. A Daily Mail értesülései szerint a Chelsea véglegesíteni fogja a Sevilla középhátvédjének, Jules Koundének az átigazolását. A klub eddig Raheem Sterlinggel és Kalidou Koulibaly-val erőstette meg keretét.

Jules Koundé deal. Chelsea are now feeling confident as £55m bid was in line with Sevilla expectations, but still waiting for final green light. Thursday, key day. #CFC



Deal until 2027 offered to Koundé.



No Barcelona bid, as of now - club still in contact with Koundé. pic.twitter.com/kHYOxTu5rS