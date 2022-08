Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 4-án:

19:29: A PSG hivatalosan is bejelentette Renato Sanchest.

Official, confirmed. Renato Sanches joins Paris Saint-Germain from Lille on permanent deal, fee around €15m - it’s now completed. #PSG



Renato follows Vitinha, Mukiele and Ekitike as new PSG signing. pic.twitter.com/s7VPUJOC9o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

19:27: A Los Angeles Galaxyban folytatja pályafutását Riqui Puig. A Barcelona meg nem értett tehetsége 2025-ig szóló szerződést ír alá, a katalánoknak részesedése lesz a jövőbeni eladásából.

LA Galaxy and Barcelona have just signed documents, Riqui Puig can be considered new Galaxy player with contract until June 2025. It will be official soon. #LAGalaxy



Barcelona will have sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/t2uoZXX3BA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

19:24:

17:58: Bejelentette a Sevilla Alex Tellest. A játékos kölcsönbe érkezik, a játékos bérébe 2 millió euró erejéig szállnak be az andalúzok.

Official, confirmed. Alex Telles has joined Sevilla on loan until June 2023 from Manchester United. Deal now sealed after medical completed on Wednesday. #Sevilla



Sevilla will pay €2m as part of salary. Next target: Thilo Kehrer. pic.twitter.com/KYwQ0XEa27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

16:31: A Wolverhampton előrehaladott tárgyalásokat folytat Michy Batshuayi kölcsönvételét illetően. A belga jelenleg a Chelsea-nél tölti szerződése utolsó évét.

15:44: Martin Braithwaite nem könnyíti meg a Barca dolgát... A katalánok többször egyértelműen közölték vele, hogy nincs helye a keretben, a dánt azonban nem mozgatja a távozás gondolata, még akkor sem, ha egy percet sem kap a szezonban. (Marca)

14:11 – Cristiano Ronaldo megjelent a ma reggeli Manchester United edzésen, annak ellenére, hogy folyamatosan arra vár, hogy távozhasson. Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy kénytelen lesz maradni az Old Traffordon, mivel nincs nagyon lehetséges úti cél.

13:46 – Mikel Arteta egyáltalán nem zárja ki, hogy további mozgolódások lesznek az Arsenal háza táján. „Az átigazolási időszak még nyitva van, így bármi megtörténhet. Néhány játékosnak távoznia kell, így pedig lehetnek érkezők is.”

12:14 - A Roma nagyon közel áll ahhoz, hogy véglegesítse a szerződést a Paris Saint-Germain Gini Wijnaldumjának szerződtetéséről – számol be a Sky az olasz Gianluca Di Marzioból. Egy szezonra szóló kölcsönszerződésről lenne szó vételi opcióval.

11:38 – A Wolverhampton szeretné kölcsönben szerződtetni Michy Batshuayit egy szezonra a Chelsea-től. A klub kiemelten fontosnak tartja, hogy egy csatárt igazoljanak a nyáron, mivel a szezon előtt megsérült alapemberük, Raul Jimenez. Batshuayi láthatóan nem szerepel Thomas Tuchel tervei között, így szabad lehet az út előttük.

11:28 - A The Evening Standard értesülései szerint a Chelsea bejelentkezett a Barcelona három játékosáért: Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang és Memphis Depay azok a személyek, de ajánlatott még nem tettek a londoniak.



07:36 - Antonio Conte, a Tottenham vezetőedzője bízik abban, hogy a Tottenham tovább tudja erősíteni csapatát a szeptemberi átigazolási határidő előtt – írja a Daily Express. A Spurs nyáron már szerződtette Richarlisont, Yves Bissoumát, Ivan Perisicet, Clement Lenglet, Djed Spence-t és Fraser Forstert, de itt még nem szeretnének leállni. A legújabb kiszemeltjük a Roma szélsője, Nicolo Zaniolo.

01:08 - Kalidou Koulibaly elárulta, hogy a Chelsea néhány éve érdeklődött iránta, de csak most jött el az idő, hogy csatlakozzon a klubhoz és a Premier League-hez.

