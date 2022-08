Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 11-én:

11:39: A Newcastle Goncalo Ramost nézte ki új célpontjaként. A klub ennek érdekében tárgyalásokat folytat a Benficával. A játékost korábban a PSG-vel is szóba hozták, de a két csapat közt még nem jött létre egyezség.

Newcastle are preparing a proposal for Gonçalo Ramos as new top target. Discussions ongoing on player side and talks will continue with Benfica. #NUFC



Paris Saint-Germain have Ramos in their list since June but there's still nothing agreed - Newcastle, on it too. pic.twitter.com/WZbHPfdglC