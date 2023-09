Endrick öt perc játékidőt kapott mindösszesen a Palmeiras Corinthians elleni bajnokiján, ám ezen rövid idő alatt is érte egy olyan komoly becsúszás, ami akár súlyos sérülést is eredményezhetett volna.



Endrick only played 10 minutes and look at these 2 horrendous tackles on him.. pic.twitter.com/FLd9KcGOqm