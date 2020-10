A PSG korábbi két támadója, Zlatan Ibrahimovic és Edinson Cavani is azon csatárok közé tartozik, akik legalább 100 gólt szereztek két különböző bajnokságban is a 21. században.

A 38 éves Ibrahimovic a Serie A-ban és a francia Ligue 1-ben is elérte a 100 gólos álomhatárt. A Milan jelenlegi támadója megfordult korábban a Juventus és az Inter csapatánál is.

A svéd klasszis PSG csapatánál 122 bajnoki mérkőzésen 113 találatig jutott.

Zlatan Ibrahimović all 113 goals for PSG in Ligue 1 (2012-2016)



Cavani még Ibránál is több gólt termelt a francia bajnokságban. 200 alkalommal lépett pályára az élvonalban és 138 gólig jutott. Korábban a Serie A-ban két csapatnál is megfordult. A Palermo színeiben 34 találatot jegyzett, míg a Napoli játékosaként 78 alkalommal volt eredményes. Így az olasz bajnokságban összesen 112 gólt szerzett.

Edinson Cavani "El matador" all 136 goals with PSG in Ligue 1



Gonzalo Higuain is Serie A specialista. Összesen három csapatnál fordult meg és 125 gólig jutott a ligában. Előtte pedig a La Ligában 2007-2013 között a Real Madrid játékosaként 107 bajnoki gólnak örülhetett.

Gonzalo Higuain TOP 30 Insane Goals For Real Madrid



André-Pierre Christian Gignac francia válogatott labdarúgó a negyedik játékos aki két ligában is komoly eredményeket ért el. A francia bajnokságban 103, míg a mexikói első osztályban 120 gólt jegyzett.

André-Pierre Gignac Scoring the most Outrageous Goals in Mexico



Zlatan Ibrahimovic: Serie A (134) & Ligue 1 (113)

Edinson Cavani: Ligue 1 (138) & Serie A (112)

Gonzalo Higuain: Serie A (125) & La Liga (107)

Andre-Pierre Gignac: Liga MX (120) & Ligue 1 (103)



