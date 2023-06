Tovább kampányol Cristiano Ronaldo csapata bajnoksága mellett, az Al-Nassr futballistája most épp arról beszélt egy madridi eseményem, hogy a szériával semmi gond nincs, és egy nap talán minden világsztár a Közel-Keletre igazol.

„Tudtam, hogy ha idejövök, azzal kinyitom Pandóra szelencéjét és nem tévedtem. Biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül ez lesz az egyik legfontosabb bajnokság a világon. Karim [Benzema] már itt van, és 1000%-ig hiszek abban, hogy még többen érkeznek majd. Talán minden világsztár a szaúdi ligába jön majd, nincsenek gondok a versenysorozattal. Versengést akarunk látni.”

Az elmúlt napokban – hetekben több név is felröppent, és Benzemát valóban sikerült megkaparintani, ahogyan állítólag Ngolo Kantét is csak napok választják el a bejelentéstől, de lehetett olvasni Sergio Ramos, Jordi Alba és Roberto Firmino nevéről is. Mégis, akinek igazán számított volna az aláírása, az végül nemet mondott nekik és Lionel Messi az ellenkező irányt választotta, tekintetét az Egyesült Államok felé fordította.

