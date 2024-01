Cristiano Ronaldo nemrégiben átvette a Globe Soccer Awards díját, a 2023-ban legjobbnak titulált játékosként.



Ennek örömére beszélt az Aranylabdáról és a FIFA „The Best” díjáról is, amelyeket egyaránt nagy riválisa, Lionel Messi kapta meg.

„Úgy gondolom, hogy az Aranylabda és a The Best vesztett az értékéből. Nem azt mondom, hogy Messi nem érdemelte meg, ahogy Haaland vagy Mbappé is megérdemelte volna, szimplán arról beszélek, hogy nem hiszek ezekben a díjakban. És ezt nem azért mondom, mert megnyertem a Globe Soccer díját.”



„Ezek tények, számokkal alátámasztva, azok pedig nem hazudnak. Nem vehetik el tőlem az év legjobb góllövőjének járó díjat, mert ez a valóság. Ez még boldogabbá tesz engem!”

Cristiano Ronaldo 2017 óta nem nyert Aranylabdát, Messi pedig azóta három alkalommal is megkapta azt. A Globe Soccer díjátadóján három elismerést is kapott a portugál, sokak szerint csak azért, mert a díj alapítói közt van az ügynöke is.

Fotó: Yasser Bakhsh/Getty Images