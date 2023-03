Rangadót rendeztek Szaúd-Arábiában, ahol az Al Nassr és az Al Ittihad mérkőzött meg egymással. Az első két helyezett összecsapásán ezúttal Cristiano Ronaldo is gyengének találtatott, a 80. percben Romarinho góljával az Al Ittihad ünnepelhetett győzelmet.

Pénz mellett kárörömért sem kell a szomszédba menni az országban, a rivális meg is ragadta a lehetőséget, hogy odaszúrjon az aranylabdásnak és hivatalos twitter oldalán egy videót mellékelve – amin épp szerelik – feltegye a kérdést: hol van Ronaldo?

A lefújás után a csapatkapitány dühösen letépte magáról a karszalagot, és az öltöző felé indult, még csapattársainak sem sikerült megvigasztalni. Mi több, néhány, az eseményeket ártatlanul szemlélő vizespalackba is belerúgott épp úgy, ahogyan tette azt a Manchester Uniteddel téli távozása előtt nem sokkal.

A támadó csak a szurkolókra nem volt dühös, az ő támogatásukat tapssal köszönte meg, dühét azonban aligha csillapította, hogy az Al Ittihad fanatikusai Lionel Messi nevét skandálták. Fejét nem csak emiatt, hanem azért is rázhatta, mert a vereséggel lecsúsztak a második helyre, ő pedig immáron két bajnokin nem lőtt gólt sorozatban.

The entire stadium chanting Messi’s name. It’s kind of sad, even in Saudi Arabia Ronaldo cannot escape his shadow. pic.twitter.com/Svtoxcka3m