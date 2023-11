Hétfőn Lionel Messi rekordot jelentő nyolcadik Aranylabdáját vehette át. A Barcelona ikonja szenzációs 2022-23-as szezonját követően nyert, amelynek csúcspontja kétségtelenül az volt, hogy Argentínát világbajnoki dicsőségre vezette Katarban.

Azonban míg sokan úgy érezték, hogy Messi megérdemelte a díjat, addig rengetegen voltak, akik nem értettek egyet a döntéssel.

Az egyik ilyen volt Tomas Roncero spanyol újságíró, aki a Diario AS-nek adott videójában azt mondta, hogy a díjat a Manchester City játékosának, Erling Haalandnak kellett volna kapnia.

„Helló barátaim! Amit tudtunk, megtörtént. Újabb Aranylabdát adtak Messinek. Elment visszavonulni (az Inter) Miamiba, de ő már a PSG-nél elkezdte a visszavonulását, hogy felkészüljön a világbajnokságra. Megnyerte a világbajnokságot igen, de hat büntetőt is ítéltek a javára. A vb 10 hónappal ezelőtt volt, novemberben vagyunk. Messinek nyolc Aranylabdája helyett ötnek kellene lennie. Ott van Iniesta, Xavi és Lewandowski esete is, aki egy szezonban hat trófeát nyert - és Haaland, aki minden idők legjobb góllövője volt."

A Diario AS az Instagramon osztotta meg a felvételt, amire egy bizonyos Cristiano Ronaldo is reagált. A portugál, akinek hosszú évekig híres rivalizálása volt Messivel, lájkolta a posztot, valamint több nevető emojival is kommentálta.

