Aleksander Ceferin a szlovén RTV Slo médiának adott interjújában ismét támadta a Szuperliga mögött álló klubokat, amelyben részletesen beszámolt a 2021. áprilisi viharos napokról, amikor a létrehozásának bejelentése felforgatta a futballvilágot.

„Azok igazán viharos napok voltak. Ha eljön az ideje, többet is mondhatok róla, vagy írhatok vele kapcsolatban egy könyvet, ami nagyon érdekes lenne sokak számára. Ezekben a napokban 48 órán át nem aludtam, nem ettem és nem ittam" - emlékszik vissza.

„Fenyegetéseket kaptam… Most már nincs kapcsolatom Agnellivel. Florentino Pérezzel pedig korábban sem volt nagyon viszonyom, szóval... A Bajnokok Ligája döntője során beszélgettünk, mellettem ült, de egy szót sem ejtettünk a Szuperligáról” - folytatta Ceferin, aki nem hisz abban, hogy ebben a szakaszban és az angol klubok nélkül megvalósulhat ez a projekt.

Aleksander #Ceferin (président de l'UEFA) : "La Super League pour moi n'existe plus. Je pense que nous en parlons depuis trop longtemps. Les propos de Florentino Pérez montrent une fois de plus que son idée est de tout fermer et de ne pas jouer contre des petites équipes." pic.twitter.com/0Wcwh5A2Nu