A Liverpool védőlegendája, Jamie Carragher legutóbbi megjelenésén ismét tudott olyat mondani, hogy róla beszéljen a sajtó.



A Sky Sportnál szakértőként meghívott Carragher Gary Neville-el beszélgetett, amikor szóba került a 2023-as szezon álomcsapata.

Neville hosszan ecsetelte, miért választotta Viniciust Lionel Messi helyett, ezzel viszont Carragher egyáltalán nem tudott egyetérteni, sőt, még a spanyol ligát is leminősítette.

„Vinicius? Annyit tett, hogy egy bohócligában játszott a Real Madriddal… Mit nyertek tavaly? Semmit. Még a bajnokságot se…”

Neville próbálta árnyalni a dolgokat, így visszakérdezett: „Azt hiszed, a Real Madrid egy olyan csapat, akik ellen könnyű játszani?”

„Ezt nem mondtam, szerintem gyenge csapatok ellen játszanak a bajnokságban.” – magyarázta Carragher.

Jamie Carragher: “In my TOTY, I have chosen Messi.”



Gary Neville: “I have gone for Vinicius Jr. He has 35 goal contributions this year.”



Jamie Carragher: “In a joke league, a joke league! What did Real Madrid win?” pic.twitter.com/w0nA7G9VXs