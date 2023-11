A Real Madrid edzőjének, Carlo Ancelottinak a szezon végén lejár a szerződése a habfehérekkel.



Egybehangzó brazil értesülések szerint tényként kezelendő, hogy az olasz tréner a Selecao irányítását veszi át nyártól, ezt pedig már a brazil szövetség is megerősítette.

Ennek ellenére Ancelotti eddig hallgatott erről, sőt, nem is volt hajlandó annál többet mondani erről a hírről, mint hogy egy pletyka.

Az UOL Esporte viszont most arról számolt be, hogy Ancelotti nemhogy megegyezett a brazilokkal, de már alá is írta a megállapodást velük.

A 64 éves szakember napjai tehát meg vannak számlálva Madridban, a helyére nagy valószínűséggel Xabi Alonso, a Leverkusen mestere érkezik majd.

Fotó: Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images