Raúl boldog, ezt pedig nem is rejti véka alá. A korábbi spanyol támadó a Real Madrid utánpótláscsapatát irányítja, ez pedig az a hely, ahol jelenleg lenni akar.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy gondolkodás nélkül utasította el a Schalke 04 ajánlatát, akik edzőjüknek akarták a volt támadót.

A Bundesliga egy remek lehetőség lett volna a spanyol számára, habár azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szebb napokat megélt Schalke irányításának átvétele nem biztos, hogy a leghálásabb feladat.

Raúl jelenleg elkötelezett a Real Madrid mellett, legfőbb célja pedig az, hogy feljuttassa a másodosztályba a Castillát.

A legenda pályafutása során játszott a Schalke csapatánál is, így emocionálisan nem lett volna számára közömbös a német kaland sem.

12 years since Schalke unveiled new signing Raúl González. The three-time winner would enjoy two successful years in Gelsenkirchen...#OTD | #UCL pic.twitter.com/3bXjNOSUWx