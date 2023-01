A Barcelona a hírek szerint Marcelo Brozovicsra cserélné nyáron érkezett középpályását, Franck Kessiét.

Az elefántcsontparti játékosnak nem sikerült kiharcolnia a kezdőtagságot, habár amikor pályán volt, rendre tudta hozni az elvárhatót.

A pletykák régóta arról szólnak, hogy akár már a télen távozhat Barcelonából.

Gerard Romero jó rálátssal bír a katalánok ügyeire, most pedig arról számolt be, hogy a blaugrana kicserélné Kessiét Brozovicsra.

A Barcelona úgy gondolja, az Inter középpályása remekül tudná helyettesíteni a már 34 éves Sergio Busquets-t.

| JUST IN: Barça have been offered Marcelo Brozovic in exchange for Franck Kessié. The latter does not want to leave the club for now. [@gerardromero] #fcblive