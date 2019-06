Az argentín válogatott az elmúlt években, mindig közel járt ahhoz, hogy megnyerjen végre egy kupát 26 év után ismét, ám az elmúlt években ez nem jött össze nekik. 1986 óta világbajnokságon, 1993 óta a Copa-Américában sem voltak bajnokok. Pedig sokszor csak egy hajszál hiányzott!

A csapat és a szurkolók nagyon bíznak benne, hogy a hosszú idő óta tartó sorozat végre megtörik.

Az ország konkrétan mentális mélypontra zuhant miután 2015-ben és 2016-ban is elbikták a döntőt, mindkét alkalommal büntetőkkel.

Átok van az országon és Messin, ha komoly tétmeccseken játszik az argentín válogatott? Mert racionális indokot nehéz találni a sorozatos döntőbeli kudarcra.

De ugyanígy egyre nagyobb az esélye Argentínának, hogy végre a döntőben is tökéletes játékot mutasson, ha már sikeresen végigmenetelt a sorozaton.

Egyszer meg kell törnie ennek a pechsorozatnak.

Az argentínoknak ezúttal a legnagyobb konkurens válogatott Brazília otthonában kellene megszereznie az aranyérmet.

Miért sikerülhet ez?

Elvégre minden adott. Góllövő csatár, (Higuain, Icardi), stabil védők, (Otamendi), és egy világklasszis, ötszörös aranylabdás, Lionel Messi.





A 2015-ös évben sem sikerült elhozni az aranyat az argentínoknak

2016-ban is a döntőben hasaltak el Messiék

Copa America történelem

- Az eddigi döntők -

1916: Uruguay (négycsapatos torna volt)

1917: Uruguay (négyes torna volt)

1919: Brazília-Uruguay 1-0

1920: Uruguay (négyes torna volt)

1921: Argentína (négyes torna volt)

1922: Brazília-Paraguay 3-0

1923: Uruguay (négyes torna volt)

1924: Uruguay (négyes torna volt)

1925: Argentína (hármas torna volt)

1926: Uruguay (ötös torna volt)

1927: Argentína (négyes torna volt)

1929: Argentína (négyes torna volt)

1935: Uruguay (négyes torna volt)

1937: Argentína-Brazília 2-0

1939: Peru (ötös torna volt)

1941: Argentína (ötös torna volt)

1942: Uruguay (hetes torna volt)

1945: Argentína (hetes torna volt)

1946: Argentína (hatos torna volt)

1947: Argentína (nyolcas torna volt)

1949: Brazília-Paraguay 7-0

1953: Paraguay-Brazília 3-2

1955: Argentína (hatos torna volt)

1956: Uruguay (hatos torna volt)

1957: Argentína (hetes torna volt)

1959: Argentína (hetes torna volt)

1959: Uruguay (ötös torna volt)

1963: Bolívia (hetes torna volt)

1967: Uruguay (hatos torna volt)

1975: Peru-Kolumbia 0-1, 2-0, 1-0

1979: Paraguay-Chile 3-0, 0-1

1983: Uruguay-Brazília 2-0, 1-1

1987: Uruguay-Chile 1-0

1989: Brazília-Uruguay 1-0

1991: Argentína (négyes torna volt)

1993: Argentína-Mexikó 2-1

1995: Uruguay-Brazília 1-1, 11-esekkel: 5-3

1997: Brazília-Bolívia 3-1

1999: Brazília-Uruguay 3-0

2001: Kolumbia-Mexikó 1-0

2004: Brazília-Argentína 2-2, 11-esekkel: 4-2

2007: Brazília-Argentína 3-0

2011: Uruguay-Paraguay 3-0

2015: Chile-Argentína 0-0, 11-esekkel: 4-1

2016: Chile-Argentína 0-0 - 11-esekkel: 4-2

"Vajon idén is felcsendül a Don't Cry for me Argentina?" Egy ország bízik benne, hogy nem.

A Copa America bajnokai:

15-ször: Uruguay

14-szer: Argentína

8-szor: Brazília

2-szer: Chile, Paraguay, Peru

1-szer: Bolívia, Kolumbia

A tornát 1975 óta nevezik Copa Américának, előtte dél-amerikaiak bajnoksága volt.



Az idei Copa América legnagyobb kérdése az lesz, hogy vajon Lionel Messinek sikerül-e a pekingi olimpia után ismét aranyat nyerni hazája válogatottjával.

A választ megtudjuk legkésőbb július 7-én a döntőben.

Menetrend:





