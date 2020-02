Natalia mielőtt a Teqball legismertebb női játékosa lett, a tenisszel próbálkozott. Az ATP rangsorban a 450-es listára is felkerült.



Fotó: Guillermo Legaria/LatinContent via Getty Images



Ezután váltott strandröplabdára, majd a Teqballban ért el igazi sikereket. Párosban Marquinhos oldalán megnyerték a Budapesten rendezett világbajnokság döntőjét.

A fináléban éppen a magyar Bányik Csaba Janicsek Zsanett duót győzték le.



Közösségi oldalán gyakran mutatkozik híres labdarúgók társaságában. Több közös képe van Ronaldinhóval, Neymarral, de láthattuk már Mbappé vagy Sergio Aguero oldalán is.





