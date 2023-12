Nem mindennapi eseményeknek lehetettek szemtanúi az Ankaragücü-Rizespor meccsre kilátogató nézők.



A játékvezető a mérkőzés 50. percében kiállította a hazaiak játékosát, Ali Sowe-t. A szurkolók hevesen tiltakoztak a döntés ellen, de a hab a tortán a klubelnök reakciója volt, aki egyáltalán nem tudta visszafogni magát.

Koca elnök rátámadt a játékvezetőre, és ököllel arcon ütötte, amiből egy kisebb csetepaté alakult ki. Az elnököt is kórházba kellett szállítani, de a hivatalos szervek tudatták, hogy őrizetbe kerül.

CRAZY Scenes In Turkey…



At the end of the Ankaragücü vs Caykur Rizespor game in the Super Lig today, Faruk Koca (The Ankaragücü President) struck the referee in the face resulting in a full on brawl…

pic.twitter.com/CVurWijeka