Egy évvel menesztése után visszatér az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-válogatottjának kispadjára Bert van Marwijk.

Az ország sportági szövetsége hétfőn jelentette be, hogy a jövőben ismét a 68 éves holland tréner irányítja majd a nemzeti csapatot.



Van Marwijk, aki a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon ezüstérmet szerzett hazája válogatottjával, korábban 260 napig irányította a közel-keleti ország gárdáját, majd tavaly decemberben - a Katartól elszenvedett 4-2-es vereség után - menesztették.



Utódja a szerb Ivan Jovanovic lett, ő azonban a koronavírus-járvány miatt áprilisban - egyetlen lejátszott mérkőzés nélkül - távozott a posztról, majd a kolumbiai Jorge Luis Pinto is visszaadta megbízatását, mert a barátságos meccseken csalódást keltően szerepelt a gárda.



Van Marwijk korábban Szaúd-Arábia és - rövid ideig - Ausztrália válogatottját is irányította.

Borítókép: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images