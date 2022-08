A katalánok által régóta figyelt portugál középpályás volt az utolsó, aki elhagyta az Etihad Stadium gyepét a Bournemouth elleni mérkőzést követően.

Bernardo a meccset követően külön odafigyelt arra, hogy a lelátónak mind a négy oldalához külön odamenjen és megköszönje a támogatást a drukkereknek. Emellett a mezét is odaajándékozta egy szurkolónak.

A nagy köszönetnyilvánításnak alapesetben nem lett volna nagy indoka, mivel a játékos mindössze egy szűk félórát volt a pályán, ezalatt pedig átlagos teljesítményt nyújtott.

