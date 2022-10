Karim Benzema szerződése az idei szezon végén lejár a Real Madriddal, és habár hosszabbításról még nem volt szó, a francia bízik a folytatásban .

Emellett nem felejtett el arról sem szót ejteni, hogy kizárólag innen szeretne visszavonulni. Ezzel pedig pontot tett azoknak a pletykáknak a végére, amelyek arról szóltak, hogy a támadó pályafutása utolsó idényére visszatérhet nevelőegyesületéhez, a Lyonhoz.

„A Real Madridtól vonulok-e vissza? Igen, egyértelmű!” – mondta a francia.

„Három álmom volt az életemben. Házat venni anyámnak, a Real Madridban játszani és Aranylabdát nyerni.”

