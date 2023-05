Jude Bellingham jövője továbbra is erősen kérdőjeles, de az utóbbi időben napvilágot látott információk szerint a Real Madrid áll a legközelebb ahhoz, hogy szerződtesse a 19 éves szupertehetséget.



Az átigazolásról kérdezték azt a Steve McManamant, aki korábban szintén játszott a Real Madrid színeiben.

„Nyárig nem sok minden fog történni. De ha Jude idén a Real Madridba igazol, királyként fogják őt kezelni!” – állította a Daily Mailnek.

