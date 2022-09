A spanyol sztárklub ügyeiben jártas Marca szerint a Real Madrid számára a 19 éves Jude Bellingham lesz az elsőszámú célpont a középpálya megerősítésére a 2023-as nyári átigazolási szezonban.

A Real Madridnál évek óta jellemző, hogy remek érzékkel építenek be új játékosokat a keretbe. Hazard és Jovic esetét leszámítva szinte minden igazolásuk bejött, gondoljunk itt csak Rodrygóra, Viniciusra, Valverdére vagy akár Tchouamenire.

Az első egyeztetések 2022 nyarán kezdődtek a német klub és a Real között, ám akkoriban Mbappé esetleges érkezése miatt még megfontoltan költöttek Madridban. Végül az az átigazolás kútba esett, a királyiak viszont Tchouameni mellett döntöttek.

A Marca úgy tudja, a madridiak már azelőtt ráállították játékosmegfigyelőiket Bellinghamre, mielőtt az 2019-ben csatlakozott a Dortmundhoz.

A hírek szerint a Madrid kifejezetten kérte Bellinghamet, hogy ne hosszabbítsa meg jelenlegi szerződését a németekkel, mivel előbb vagy utóbb, de be fognak jelentkezni érte.

Jude ehhez eddig tartotta is magát, illetve hiába a Liverpool erős érdeklődése iránta, a játékos kivár.

A királyiaknak nagy szüksége lesz a középpálya frissítésére, ugyanis Kroos és Modric is kiöregedőben van, így ha szeretnének előre gondolkodni, 2023-ban mindenképp kell egy minőségi igazolást hozniuk a klubhoz.

Bellingham nem lesz olcsó, a legfrissebb hírek szerint a Dortmund 150 millió eurót szeretne kapni érte.

