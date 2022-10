Gonzalo Higuain bejelentette, hogy az MLS alapszakasz végén befejezi pályafutását. Az Inter Miami argentin támadója 34 évesen, három Amerikában töltött szezon után döntött így.

Jelenlegi klubjában 65 meccsen 27 gólt szerzett.

„Eljött a nap, búcsút kell mondanom a futballnak, egy olyan sportnak, ami rengeteget adott nekem. Kiváltságosnak érzem magam, hogy megtapasztalhattam a jó és a nem túl jó pillanatokat is.”

Higuain a River Plate akadémiáján nevelkedett, innen került a Real Madridhoz, ahol hét szezont töltött. Habár sosem volt kulcsember, hasznos tagja volt a csapatnak és nyert három bajnoki címet, emellett pedig egy Spanyol Kupát és két Spanyol Szuperkupát.

Gonzalo Higuain at Real Madrid:



• 264 games.

• 121 goals.

• 56 assists.

• G/A every 89 minutes.



