Michy Batshuayi 2016 nyarán csatlakozott a Chelseahez, ekkor érkezett a csapathoz az új menedzser, Antonio Conte is.

A belga Conte személyes kérésére érkezett a klubhoz, a várakozások szerint pedig ő lett volna Diego Costa csatárpárja a kékek kezdőjében.

Batshuayi chelsea-s karrierje végül kölcsönjátékokkal tarkítva ugyan, de idén nyáron ért véget, miután a Fenerbahce végleg megvásárolta.

„Conte folyamatosan ellentmondott önmagának, kezdve az érkezésemmel. Felhívott, elmagyarázta a projektjét. Azt akarta, hogy kétcsatáros rendszerben Costa mellett játsszak. Elhittem-e? Persze, hiszen előtte Conte mindenhol a kétcsatáros játékot alkalmazta. Kivéve a Chelsea-nél… Nem értettem a helyzetet, az az igazság, hogy úgy érzem, folyamatosan becsaptak engem.” – mondta a 28 éves csatár.

Michy Batshuayi says he was fooled into joining Chelsea by false promises from Antonio Conte