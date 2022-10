A 19 éves támadó középpályás a Barcelona akadémiáján nevelkedett, innen került a PSG-hez, ahol azonban nem tudott befutni. Új állomáshelyén, a PSV Eindhovennél viszont visszatalált legjobb formájához.

Marcel Brands, a PSV igazgatója elárulta, a PSG-nek van egy visszavásárlási opciója a játékosra az idei szezont követően. Konkrét összeget nem árult el, de egy holland lap értesülései szerint 10-12 millió körüli összegről lehet szó, ami igazán jutányos.

Simons eddig kilenc meccsen jutott lehetőséghez az Eredivisie-ben, ezalatt hat gólt és három gólpasszt jegyzett.

After denials in the summer, it’s now confirmed by PSV Eindhoven director Brands that Paris Saint-Germain has included clause to bring Xavi Simons back to the club. #PSG



The clause is only valid for PSG, not available for other clubs — wanted by Luís Campos. pic.twitter.com/eLRrY92Yls