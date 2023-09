Véget ért az átigazolási időszak Európában, a bajnokságokban pedig már javában zajlanak a küzdelmek, nézzük, hogyan alakulnak a mai mérkőzések:

Liverpool-Aston Villa és Arsenal-Manchester United az angoloknál, Inter-Fiorentina a Serie A-ban, míg Orbánék Schäfer András csapatához utaznak.



18:11 - Nézzük, mi történt az NB II-ben: A Budapest Honvéd egy hajrában szerzett góllal, emberhátrányban játszva 2-1-re nyert a vendég Győr elleni rangadón a labdarúgó NB II hetedik fordulójában, vasárnap.

A fővárosiak győztes találatát a 90. percben pályára küldött Pekár István szerezte két perccel később egy szabadrúgás után, fejesből.

Merkantil Bank Liga NB II, 7. forduló:

Budapest Honvéd-ETO FC Győr 2-1 (1-0)

-------------------------------------

gólszerzők: Kerezsi (8.), Pekár (92.) ill. Huszár (54.)

piros lap: Lovric (88., Honvéd)

Nyíregyháza Spartacus FC-Budafoki MTE 2-0 (1-0)

-------------------------------------------------

g.: Myke (31.), Géresi (85.)

BVSC-Zugló - Pécsi MFC 0-0

---------------------------

Gyirmót FC Győr-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-2 (2-1)

-----------------------------------------------------

g.: Takács R. (5.), Madarász (32.), illetve Pethő (22.), Papp M. (57.)

piros lap: Medgyes (53., Gyirmót)

Tiszakécskei LC-Soroksár SC 1-0 (1-0)

--------------------------------------

g.: Torvund (5.)



17:30 - Az Arsenal és a Manchester United az alábbi összeállításban lép pályára:

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Nketiah, Martinelli.

Cserék: Raya, Jesus, Smith Rowe, Kiwior, Tomiyasu, Trossard, Jorginho, Vieira, Nelson.

Man Utd: Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Martial, Rashford.

Cserék: Bayindir, Maguire, Hojlund, Reguilon, Garnacho, Pellistri, Evans, Gore, Mejbri.



17:20 - Egy pontot otthon tart az Eintracht Frankfurt

Továbbra is veretlen a Kolo Muanit elveszítő frankfurti együttes a bajnokságban, miután a kölniekkel 1-1-re végeztek hazai pályán. A vendégek Kainz révén jutottak előnyhöz a 43. percben, míg Nkounkou a 88. minutumban egalizált.



17:05 - Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Salah is betalált a Liverpool - Aston Villa mérkőzésen, ahol egy öngól is született:



17:01 - Öt gólt hozott a Crystal Palace - Wolverhampton mérkőzés:



17:00 Végeredmények a Ligue 1-ből:

Le Havre - Lorient 3 - 0 (Loic Nego gólpasszt adott)

Lille - Montpellier 1 - 0

Metz - Reims 2 - 2



16:05 - A Puskás Akadémia 3-1-re nyert a sereghajtó Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.



Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra, melynek végéhez közeledve Drazic kapott pontos passzt középen a 16-osnál Molnártól, és a csatár jó átvételt követően elpöckölte a labdát a kifutó Markek fölött. Nem sokkal később szép támadás végén nagy helyzet maradt ki a hazai kapu előtt. A hátrányba került Puskás Akadémia egyre többet birtokolta a labdát, volt elképzelés a támadásai felépítésében, sok időt töltött a mezőkövesdi 16-osnál, de a befejezéseknél hiányzott a határozottság, pontosság. A legtöbbször Colley előtt adódott gólszerzési lehetőség, a középcsatár azonban vagy lassan, vagy pontatlanul oldotta meg a helyzetet. A hazai csapat ugyanakkor a vezetés megszerzése után gyakorlatilag csak a védekezésre figyelt, ennek ellenére a ráadásban Drazic megint helyzetbe került, az előrevágott labdát 15 méterről küldte kapura.

A második félidőre felerősödött a szél, viharfelhők érkeztek és jelentősen visszaesett a hőmérséklet. A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt két helyen változtatott, hogy lendületet adjon csapatának. Ezzel együtt nem sokat változott a játék képe, továbbra is folyamatos nyomás alatt volt a Mezőkövesd kapuja, de az egyenlítő gól sokáig nem jött össze. Ehhez végül hazai "segítség" kellett, egy bal oldali szögletnél Gomis lábáról pattant a kapuba a labda a 73. percben. Két perccel később Soisalo, a hétfőn szerződtetett finn válogatott szélső már fordított, egy nagyszerű indítást váltott gólra. Az utolsó negyedóra zuhogó esőben zajlott, a rossz látási viszonyok között rosszul jött ki a kapujából Piscitelli, amikor Szolnoki a saját térfeléről ívelt előre, Gruber pedig élt a lehetőséggel. Így végül a Puskás Akadémia magabiztos győzelmet aratott.



15:53 - Hajrágól a Girona-Las Palmas meccsen

A hazai együttes a 88. percben szerezte meg a vezetést Portu révén.

15:50 - Kétgólos liverpooli előny a szünetben

Szoboszlai Dominik bombája után szűk húsz perccel a lengyel válogatott Matty Cash vétett öngólt.

15:10 - Kétgólos hátrányból mentett pontot a Clermont

A francia bajnokság vasárnapi nyitómeccsén hamar előnybe került a Toulouse, a 14. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn. A Clermont nem adta fel, végül a 90+8. percben egalizáltak.



15:04 - Szoboszlai Dominik góljával vezet a Liverpool az Aston Villa ellen!

Egy jobb oldali szögletet követően 17 méterről, bal lábbal talált a kapuba!





14:55 - Mátyus János veszi át a Kisvárda FC irányítását.

A tréner nyolc év után tér vissza az NB I-be.



14:50 - Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőjében!

Sorozatban negyedik bajnoki mérkőzésén is tagja a kezdőcsapatnak a magyar futballista:





14:20 - Elhalasztják az Atletico - Sevilla mérkőzést

A madridi időjárásra és a kiadott vörös riasztásra tekintettel döntöttek így, az új időpontról hamarosan bejelentést tesznek.

10:00 – A napi program:

Anglia – Premier League 4. forduló

15.00: Crystal Palace–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

15.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1)

Franciaország – Ligue 1 4. forduló

13.00: Toulouse–Clermont

15.00: Le Havre–Lorient

15.00: Lille–Montpellier

15.00: Metz–Reims

17.05: Nice–Strasbourg

20.45: Lyon–PSG

Magyarország – OTP Bank Liga 6. forduló

14.15: Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

Németország – Bundesliga 3. forduló

15.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–RB Leipzig (Tv: Arena4)

Olaszország – Serie A 3. forduló

18.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Sport1)

18.30: Torino–Genoa (Tv: Sport2)

20.45: Empoli–Juventus (Tv: Sport1)

20.45: Lecce–Salernitana (Tv: Sport2)

Spanyolország – LaLiga 4. forduló

14.00: Girona–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)

Borítókép: Sport365