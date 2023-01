Az uruguayi válogatott Facundo Torres lehet az Arsenal kiszemeltje, Bukayo Saka csereemberének.

A játékos nagyon tetszik az Arsenal megfigyelőinek, most pedig maga Torres is megerősítette, hogy tárgyalnak az ágyúsokkal.

„Az Orlando City megerősítette számomra, hogy kapcsolatban állnak az Arsenallal, de aztán elmentem a vb-re és ki akartam zárni ezt az egészet.”



„Most viszont visszatértem a csapathoz és kíváncsian várom, mi lesz ebből.”

„Szeretnék Európában játszani, gyerekkorom óta ez az álmom. Jelenleg az Orlandóra koncentrálok, viszont azt elárulhatom, hogy nagyon örülnék, ha a Premier League-be vagy a La Ligába kerülnék.” – mondta a 90min.com-nak a játékos.

Facundo Torres reveals: "Orlando confirmed to me that there was contact with Arsenal, but then I left for the World Cup... we will see now how it goes", tells 90min #AFC



"I would love to play in Europe. It’s a dream I’ve had since I was a kid", Torres added. pic.twitter.com/8fpKOG4Kab