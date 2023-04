A kameruni kapus 2022-ben, ingyen érkezett az Interhez, miután korábbi klubjánál fegyelmetlenségéből adódó problémái adódtak.

A La Gazzetta dello Sport szerint a 27 éves portás ügyében az Inter hajlandó tárgyalni, azonban az árát megkérik.

A lap úgy tudja, az olaszok 40 millió euró körüli összeget szeretnének Onanáért, akinek szerződése 2024-ben jár le.

A Chelsea már többször bizonyította, hogy nem haboznak jelentősebb összegeket kiadni számukra értékes játékosokért, ezért attól nem kell félni, hogy a kékek büdzséjébe nem fog beleférni a kameruni kapus leigazolása.

Chelsea are reportedly interested in Inter goalkeeper Andre Onana this summer. [Tuttosport]



The club are expected to demand a fee of around £35-£40 million for his signature. Thoughts? pic.twitter.com/EfvlifCRP4