Az indiai labdarúgó-válogatott nagyon közel járt ahhoz, hogy tovább küzdhessen a 2026-os világbajnokságon való részvételért, ugyanis egy esetleges Katar elleni sikerrel továbbjutottak volna a selejtező harmadik fordulójába, s erre minden esélyük megvolt, a 73. percig vezettek a 2022-es vébé házigazdája ellen, ekkor viszont egy játékvezetői hiba mindent megváltoztatott.

Egy katari szabadrúgás és kisebb kapu előtti kavarodás után a labda elhagyta a játékteret, azonban olyan nagy volt ott a kapufánál a tömörülés, hogy ezt a bíró nem vette észre, amikor az egyik játékosa az alapvonalon túlról húzta vissza a labdát, hogy aztán csapattársa, Yousef Aymen a kapuba gurítsa azt. A visszajátszásokból egyértelműen látszott, a labda kint volt.

The king of robbers Qatar robbed India of a World Cup qualifying spotpic.twitter.com/39TiYG66zh