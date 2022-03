Lucas Silvát, a Gremio labdarúgóját fejbe dobták egy mobiltelefonnal, miközben csapata gólját ünnepelte az International elleni városi rangadón.

Rio Grande do Sul állam bajnoksága, a Campeonato Gaucho elődöntőjének első mérkőzésén, szombaton a Gremio 3-0-ra nyert idegenben. A 73. percben, a harmadik gól után a lelátóról egy szurkoló bedobott egy mobiltelefont, amivel éppen Lucas Silva arcát találta el. A Real Madrid és az Olympique Marseille korábbi középpályásának vérzett a szája, ezért le kellett cserélni.

Februárban is volt egy komoly incidens a két nagy rivális között, akkor a mérkőzésük el sem kezdődhetett, mert a szurkolók megtámadták a Gremio csapatbuszát, miközben a stadion felé tartott. Mostani párharcuk visszavágóját szerdán rendezik.

Lucas Silva hit with a phone thrown from the crowd whilst celebrating Grêmio’s 3-0 win over Internacional. pic.twitter.com/3xOOylYJY5

Lucas Silva, a Gremio player, suffered an injury to his face after being hit by a mobile phone. pic.twitter.com/1Vpyft89Vp