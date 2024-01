Az Arsenal legendája, Thierry Henry egy őszinte interjúban beszélt a mentális egészségével kapcsolatos küzdelmeiről.

Henryt széles körben a Premier League valaha volt egyik legjobb játékosaként tartják számon, aki 258 fellépése során 175 gólt szerzett.

A világbajnok két Premier League címet és egy Bajnokok Ligáját nyert, valamint második lett a 2003-as Aranylabda szavazáson.

Henry arról ismert, hogy immunis volt a nyomásra, és egy erős mentalitással rendelkezett.

Ám a Diary of a CEO podcastban folytatott őszinte beszélgetés során Henry elismerte, hogy úgy gondolja, hogy depresszióban szenvedett, csak akkoriban még nem volt tudatában ennek.

