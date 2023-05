Továbbra is erősek azok a hangok, amelyek tudni vélik, hogy Lionel Messi a PSG-vel való szerződésének lejártát követően Szaúd-Arábiában talál új csapatot, akárcsak korábban Cristiano Ronaldo.



Az argentin vb-győztest az Al-Nassr nagy riválisa, az Al-Hilal csábítgatja a hírek szerint, az offenzíva sikeréért pedig akár egy 500 millió dollár körüli fizetést is kaphat (ez magasabb, mint Ronaldóé).

A transzferrel kapcsolatban megkérdezték az Al-Hilal edzőjét is, aki nem volt hajlandó kitérni a részletekre.

„Most a játékra koncentrálunk, hisz döntőnk lesz. Ezután majd meglátjuk, mi fog történni.” – válaszolt a Messi érkezésével kapcsolatos kérdésre Diaz-mester.

