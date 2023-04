A cseh válogatott középpályása, Jakub Jankto nemrégiben autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a játékosnak nincs érvényes vezetői engedélye, a cseheknél pedig ez szabadságvesztéssel is járhat. A vizsgálatok alkoholt nem mutattak ki a szervezetében, de kábítószer-tesztnek nem volt hajlandó alávetni magát.



Jankto korábban szerepelt a Sampdoriában, az Udinesében és a Getaféban is, most pedig a Sparta Praha játékosa.

A cseh klub az esetet követően közleményt adott ki, miszerint Jankto eltiltásra kerül a csapat meccseitől, illetve nem vehet részt az edzéseken, személyes okokra hivatkozva.

Ezzel a klub tulajdonképpen ideiglenesen „visszavonultatta” játékosát, aki idén 15 meccsen szerepelt a klubban, ezalatt egy gólt is szerezve.

Jankto még csupán 27 éves, így jó esélye van a visszatérésre, persze ha tisztázni tudja magát a balesetével kapcsolatban.

CLUB STATEMENT | Jakub Jankto will be absent from First Team duties to deal with personal matters. During this time, Jakub will be unavailable to AC Sparta Praha and Head Coach Brian Priske for training or matches. #acsparta



https://t.co/9XyyDarWmO pic.twitter.com/l9roLDFD5B