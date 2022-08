Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Elérkezett az augusztus 31., amikor a legtöbb európai ligában zárul az átigazolási piac. Izgalmas versenyfutás az idővel, utolsó pillanatos transzferek! Mi összeszedjük ezeket az eseményeket neked, hogy te se maradj le róluk!

Nézzük mik a legfrissebb átigazolási hírek ma, augusztus 31-én, a zárónapon:

9:01: Ethan Ampadu a Speziában tölti a szezont, a felek mindenben megegyeztek. Vásárlási opciójuk nincs.

Ethan Ampadu will travel to Italy on Thursday to complete his move to Spezia. Chelsea have accepted, it’s now done and sealed. #CFC



Straight lon until June — buy option clause will no longer be included. pic.twitter.com/BuudD8dIGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

8:55: A Barcelona két sztárja szívesen kipróbálná magát az MLS-ben

8:40: Harry Winks megérkezett Olaszországba, hogy aláírjon a Sampdoriához. A Samp 25 milliós vásárlási opciót is kapott az alku részeként.

8:25: Mario Balotelli új csapatot talált! A korábbi olasz válogatott csatár a svájci Sionnál folytatja. A szerződése hamarosan aláírásra kerül.

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. #transfers



Been told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

8:20: Umar Sadiq a Real Sociedadhoz igazol! Az Almería gólvágója Isakot hivatott helyettesíteni, az átigazolási díj 25 millió euró.

8:15: Laywin Kurzawa a Fulham játékosa lesz. A szebb napokat látott védő ma érkezik Londonba, hogy átessen az orvosin és aláírja szerződését. A védő kölcsönbe érkezik, vételi opció nélkül.

8:10: Adnan Januzaj az éj leple alatt megérkezett Sevillába, hogy aláírja szerződését a csapattal. A játékos feladata az Ajaxhoz távozó Ocampos helyettesítése lesz.

8:05: Leonardo Paredes távozása lezárult, a a Juventus 15+5 milliót fizet a PSG-nek a középpályásért.

Leandro Paredes to Juventus, here we go! Full verbal agreement now completed on loan with buy option that could become mandatory, €15m plus €5m add-ons. #Juventus



Paredes will undergo medical tests tomorrow. pic.twitter.com/PGWfHDlFTK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

8:00: Tegnap este hivatalossá vált, hogy Fabián Ruiz elhagyja a Napolit és a PSG-hez szerződik. 21,5 milliót fizettek érte.

Official, completed. Fabián Ruiz joins Paris Saint-Germain on permanent deal from Napoli, €21.5m fee plus solidariety payment. #PSG



Fabián has signed his contract today. pic.twitter.com/dmxn1zFe3d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

