Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Elérkezett a szeptember 1., amikor a legutolsó alkuk is véglegessé válnak. Izgalmas versenyfutás az idővel, utolsó pillanatos transzferek! Mi összeszedjük ezeket az eseményeket neked, hogy te se maradj le róluk!

Nézzük mik a legfrissebb átigazolási hírek ma, szeptember 1-én, a zárónapon:

15:32: A Leeds továbbra is harcban áll Gakpóért, ezt a klub elnöke árulta el. A PSV szélsőjét a Manchester United is megkörnyékezte, mielőtt Anthony mellett döntöttek.

15:30: Marcelo közel a Premier League-hez! A Real Madrid volt játékosát a Leicester környékezte meg. A Marca újságírója szerint szinte teljes az egyezség.

15:28: Marko Pjaca elhagyja a Juventust és az Empoliba kerül kölcsönbe. A támadó mindössze 27 tétmeccsen játszott a Juvéban 2016 óta, így újabb távozása borítékolható volt.

15:16: Here we go! Megtörténik a Marcos Alonso - Aubameyang csere. Alonso már Spanyolországban, Auba pedig délután repül Londonba. Ezzel az is eldőlni látszik, hogy Depay marad Barcelonában.

Pierre Aubameyang to Chelsea and Marcos Alonso to Barça: here we go! Full agreement completed. €14m fee to Barcelona. #DeadlineDay



More: Aubameyang will fly to London around 5pm! Two year deal + one more option.



Alonso in Spain to undergo medical and sign three year deal. pic.twitter.com/nILbmEk8G8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

15:15: Hivatalos: Krzysztof Piátek elhagyja a Herthát és újból Olaszországba, ezúttal a Salernitanához szerződik. Kölcsönben vált klubbot, vételi opcióval.

14:44: Laywin Kurzawa aláírt a Fulhammel. Kölcsönbe érkezik az angolokhoz.

14:40: A Southampton egy utolsó hajrázásba fog Maxime Lacroix játékjogáért. Nem lesz könnyű dolguk, de az segíthet, hogy a játékos is távozni szeretne.

Exclusive: Southampton are in talks to sign Maxime Lacroix! Could be a huge one, not easy but negotiations are ongoing between clubs. #SaintsFC #DeadlineDay



Lacroix, keen on the move. Saints now trying — Caleta Car another option in the list. pic.twitter.com/nkICzYnUKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

14:38: Minden készen áll Hector Bellerín Barcelonába szerződéséhez. Az Arsenal kész felbontani a játékos szerződését, csupán a végső beleegyezésre várnak a katalánoktól.

Hector Bellerín has agreed personal terms with Barcelona. Contract now ready — deal only depends on Barça decision now as Arsenal are ready to terminate the contract. #FCB #DeadlineDay pic.twitter.com/AAsZcXkS1F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

14:37: Daniel James hamarosan a Fulham játékosa lesz. A játékos kölcsönben érkezik a Leedstől.

14:04 - Pierre-Emerick Aubayang ügye a végéhez közeledik. A Barcelona és a Chelsea mindenben megegyeztek. A kékek 14 millió euróval és Marcos Alonso játékjogával fizetnek érte.

Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. #CFC



Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

12:09 - Kenedy elhagyja a Chelsea csapatát - már Spanyolországban van ügynökeivel, hogy befejezze a Valladolidhoz való átigazolását.

11:44 - Az Arsenal tényleg megpróbálja leigazolni Douglas Luizt az Aston Villától. Egyáltalán nem könnyű üzlet - de az Arsenal több ügynökkel próbálkozik, akik folyamatosan ezen dolgoznak. A játékos értesüléseink szerint nagyon szeretne eligazolni - a klubokon múlik.

11:19 - Martin Braithwaite orvosi vizsgálatokon vesz részt az Espanyolnál, mivel a mai nap folyamán aláírja szerződésbontását a Barcelonával. Braithwaite hároméves, 2025 júniusáig szóló szerződést ír alá az Espanyollal.

10:50 - Arthur Melo délután orvosi vizsgálatoton vesz részt, mivel a Liverpool és a Juventus közeledik a brazil középpályás kölcsönszerződésének utolsó részleteihez. Jelen állás szerint NINCS vételi opció. Arthur rögtön a tegnap este érkezett első hívás után elfogadta az LFC ajánlatát.

10:20 - Abdou Diallo jelenleg orvosi vizsgálatokon vesz részt Németországban és hamarosan RB Leipzig új játékosa lesz. Kölcsön 25 millió eurós vételi opciós záradékkal, ami nem kötelező. A megállapodás megszületett a PSG-vel.

09:29 - Sikeresen befejezte orvosi vizsgálatát Manuel Akanji, a Manchester City új játékosa. Már csak az összes dokumentum aláírására vár a klubokra, mivel a végső részleteket már megbeszélték.

08:14 - Sergino Dest épp Milanóba repül, egy óra múlva Olaszországban lesz az ügynökével - orvosi vizsgálatok, majd délután 4 körül szerződéskötés. Ezt követően ő lesz az AC Milan új igazolása.

07:44 - A Chelsea és a Barca pozitív, közvetlen kapcsolatban áll egymással, hogy a következő órákban végre lezárják Pierre Aubameyang ügyét. Most már tényleg nagyon közel van. A végső ajánlat kicsit több mint 10 millió font lesz, plusz Marcos Alonso.

04:00 - A Pierre Aubameyangról szóló tárgyalások haladnak, a teljes megegyezés érdekében dolgoznak az ügyön. Legutóbb a Chelsea ajánlata ez volt: 10 millió font plusz Marcos Alonso a Barcának. Minden fél bízik abban, hogy még a Deadline előtt lezárják az üzletet.

03:12 - A Brighton a mai nap folyamán újabb ajánlattal jelentkezik Billy Gilmourért. A Chelsea tárgyal a díjról, mivel ez egy végleges szerződtetés lenne. A végső döntés Thomas Tuchel kezében lesz.

03:00 - A Real Sociedad reggelre orvosi vizsgálatot jelentett be Umar Sadiq számára. Az Almeriával készül a papírmunka a szerda este befejezett 20 millió, plusz 6 millió eurós kiegészítéssel szóló üzletről. Sadiq a következő órákban írja alá hosszú távú szerződését. #DeadlineDay

02:40 - Bernardo Silva bejelentette, hogy nem megy a Barcelonába: "Maradok a Manchester Citynél. Nem kaptam semmilyen ajánlatot". "Manchesterben maradok, itt boldog vagyok, és a döntés már megszületett" - mondja a @FCBRAC1-nek.

01:29 - Lucas Ocampos csatlakozik az Ajaxhoz, az üzlet megköttetett és megerősítve. Minden kérdés megoldódott - az üzletet egy kölcsönszerződés keretein belül jött létre az Ajax és a Sevilla között.

00:59 - Erik ten Hag arról, hogy Cristiano Ronaldo marad a Manchester Unitednál: "A kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy Cristianóval tervezünk, ez egyértelmű volt. Egy oldalon állunk vele". "Boldogok vagyunk vele, ő is boldog, hogy itt lehet, és együtt akarunk sikeres szezont futni."

00:14 - Gerrard Douglas Luiz helyzetéről: "Douglas Luiz helyzetét nem én irányítom. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elveszítsük a legjobb játékosainkat - ugyanakkor még egy éve van hátra...". Douglas Luiz az a játékos, akire a Deadline Day végéig figyelni kell.

