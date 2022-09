Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Elérkezett a szeptember 1., amikor a legutolsó alkuk is véglegessé válnak. Izgalmas versenyfutás az idővel, utolsó pillanatos transzferek! Mi összeszedjük ezeket az eseményeket neked, hogy te se maradj le róluk!

Nézzük mik a legfrissebb átigazolási hírek ma, szeptember 1-én, a zárónapon:

21:33: Aubameyang megérkezett Londonba, jelenleg orvosin esik át, hamarosan pedig a szerződést is aláírja.

21:30: Arthur Melo aláírta a szerződését a Liverpoollal és már Kloppal is egyeztetett. A hivatalos bejelentés bármelyik pillanatban érkezhet.

21:27: Matija Nastatic tavaly nyáron igazolt Fiorentinához, azonban mots tovább is állt. A Mallorcával ír alá egyéves szerződést.

21:20: Hivatalos: Leander Dendoncker a Wolvestól az Aston Villához igazolt. A 27 éves játékosért 12 millió font körüli összeget fizetett a Villa.

21:15: Adam Ounas elhagyta a Napolit. A 25 éves szélső a francia Lille-hez igazolt, két évre, véglegesen.

20:58: Hivatalos: Carlos Soler elhagyta a Valenciát és aláírt a PSG-hez. A játékost a klub hivatalos honlapján mutatták be.

20:55: A Barcelona a Relevo szerint megpróbálta kölcsönvenni Dani Olmót Lipcséből, ám a németek hallani se akartak erről.

19:58: Mauro Icardi is Törökországban köthet ki. Az RMC Sport szerint a játékos megegyezésre jutott a Galatasaray-al. Jelenleg a klubok közt folyik az egyeztetés.

19:57: Maximiliano Gomez elhagyta a Valenciát. A csatár a Trabzonsporhoz írt alá.

Fırtına’nın Boğa’sı imzayı attı.



19:56: Villámtárgyalás a Chelsea és a Juventus részéről! Röpke 1-2 óra alatt megegyeztek, így Denis Zakaria Londonban tölti az idei szezont, kölcsönben.

Denis Zakaria to Chelsea, here we go! Total agreement reached with Juventus as revealed earlier. Loan deal agreed, personal terms also approved. #CFC



19:50: Julian Draxler a Benfica játékosa. A német középpályás kölcsönben érkezik Portugáliába.

18:59: Abde aláírta új szerződését a Barcelonával. A szélsőt a hírek szerint egyből kölcsön is adja a klub az Osasunának.

18:54: Martin Braithwaite aláírta szerződését az Espanyollal. Hároméves szerződést kötött.

18:43: Paulo Gazzaniga a Gironához szerződött.

18:40: Hivatalos: Martin Dubravka a Manchester United-é. Kölcsönben érkezett, vételi opcióval.

18:22: Illaix Moriba ismét kölcsönbe kerül, ismét a Valenciához.

18:17: A Napoli feladta a Keylor Navasért folyó harcot. A játékos valószínűleg így a PSG-nél marad.

18:15: A Milan kölcsönvette a Wolfsburg belga utánpótlás-válogatott játékosát, Aster Vranckx-t. 12 milliós vásárlási opciót is tartalmaz a deal.

17:51: Két távozó is véglegesítésre került a Chelseanél. Etham Ampadu a Speziához, Billy Gilmour pedig a Brigtonhoz kerül. Előbbi kölcsönbe, utóbbi végleg.

Chelsea have almost completed two outgoings #CFC



▫️ Ethan Ampadu to Spezia on loan, NO buy option;



17:48: A pletykák szerint egy csapat a mai nap során 100 millió eurót ajánlott a Barcának Frenkie De Jongért, de a klub elutasította.

17:34: Kurzawát bemutatták a Fulhamnél.

17:33: Florian Grillitsch ingyen érkezőként bemutatásra került az Ajaxnál.

17:29:

16:43: A Valencia lecsaphat Justin Kluivertre, miután a Fulhammel meghiúsult az átigazolása. A megegyezés megvan, apróbb részletek várnak még egyeztetésre.

Valencia are now closing in on Justin Kluivert deal! Agreement in principle with AS Roma, player has accepted to join Valencia after Fulham deal collapsed. #DeadlineDay



16:28: Riza Durmisit ismét kölcsönadja a Lazio, ezúttal a spanyol Leganéshez.

16:26: 20. IGAZOLÁS: A Nottingham Forest képtelen megállni, 5 millió font körüli összegért szerződtetik Josh Bowlert a Blackpooltól.

16:25: Julian Weigl visszatér a Bundesligába. A Benfica középpályása az idei szezont a német Mönchengladbachnál tölti.

16:13: Dest ment, Bellerín jön! Mindenben megegyeztek a klubok és a játékos is elfogadta az ajánlatot, így a spanyol hamarosan aláír. A játékos a következő órákban szerződést bont az Arsenallal és aláírja EGYéves szerződését a Barcával, melyben nem szerepel opció a további évekre.

Hector Bellerín to Barcelona, here we go! Been told it’s all agreed, one year contract with NO option for further season. Bellerín will sign until June 2023 in the next hours. #FCB #DeadlineDay



16:10:

16:09:

15:50: Hivatalos: Abdou Diallo a Lipcsében tölti a szezont. A németeknek 25 milliós vásárlási opciójuk lesz a szezon végén. (Romano)

15:47: Willian aláírt a Fulhamhez. Ezzel Kurzawa és Dieng után ő a harmadik mai érkezője a csapatnak.

15:45: Martin Braithwaite aláírta a szerződésénék felbontását a Barcelonával! A hírek szerint a játékos az Espanyollal ír alá, 3 évre.

15:43: Miután a nagy érdeklődés ellenére több alku is összeomlott, Joao Pedro saját oldalán jelentette be, hogy marad a Watfordnál.

15:32: A Leeds továbbra is harcban áll Gakpóért, ezt a klub elnöke árulta el. A PSV szélsőjét a Manchester United is megkörnyékezte, mielőtt Anthony mellett döntöttek.

15:30: Marcelo közel a Premier League-hez! A Real Madrid volt játékosát a Leicester környékezte meg. A Marca újságírója szerint szinte teljes az egyezség.

15:28: Marko Pjaca elhagyja a Juventust és az Empoliba kerül kölcsönbe. A támadó mindössze 27 tétmeccsen játszott a Juvéban 2016 óta, így újabb távozása borítékolható volt.

15:16: Here we go! Megtörténik a Marcos Alonso - Aubameyang csere. Alonso már Spanyolországban, Auba pedig délután repül Londonba. Ezzel az is eldőlni látszik, hogy Depay marad Barcelonában.

Pierre Aubameyang to Chelsea and Marcos Alonso to Barça: here we go! Full agreement completed. €14m fee to Barcelona. #DeadlineDay



More: Aubameyang will fly to London around 5pm! Two year deal + one more option.



15:15: Hivatalos: Krzysztof Piátek elhagyja a Herthát és újból Olaszországba, ezúttal a Salernitanához szerződik. Kölcsönben vált klubbot, vételi opcióval.

14:44: Laywin Kurzawa aláírt a Fulhammel. Kölcsönbe érkezik az angolokhoz.

14:40: A Southampton egy utolsó hajrázásba fog Maxime Lacroix játékjogáért. Nem lesz könnyű dolguk, de az segíthet, hogy a játékos is távozni szeretne.

Exclusive: Southampton are in talks to sign Maxime Lacroix! Could be a huge one, not easy but negotiations are ongoing between clubs. #SaintsFC #DeadlineDay



Lacroix, keen on the move. Saints now trying — Caleta Car another option in the list. pic.twitter.com/nkICzYnUKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

14:38: Minden készen áll Hector Bellerín Barcelonába szerződéséhez. Az Arsenal kész felbontani a játékos szerződését, csupán a végső beleegyezésre várnak a katalánoktól.

14:37: Daniel James hamarosan a Fulham játékosa lesz. A játékos kölcsönben érkezik a Leedstől.

14:04 - Pierre-Emerick Aubayang ügye a végéhez közeledik. A Barcelona és a Chelsea mindenben megegyeztek. A kékek 14 millió euróval és Marcos Alonso játékjogával fizetnek érte.

Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. #CFC



12:09 - Kenedy elhagyja a Chelsea csapatát - már Spanyolországban van ügynökeivel, hogy befejezze a Valladolidhoz való átigazolását.

11:44 - Az Arsenal tényleg megpróbálja leigazolni Douglas Luizt az Aston Villától. Egyáltalán nem könnyű üzlet - de az Arsenal több ügynökkel próbálkozik, akik folyamatosan ezen dolgoznak. A játékos értesüléseink szerint nagyon szeretne eligazolni - a klubokon múlik.

11:19 - Martin Braithwaite orvosi vizsgálatokon vesz részt az Espanyolnál, mivel a mai nap folyamán aláírja szerződésbontását a Barcelonával. Braithwaite hároméves, 2025 júniusáig szóló szerződést ír alá az Espanyollal.

10:50 - Arthur Melo délután orvosi vizsgálatoton vesz részt, mivel a Liverpool és a Juventus közeledik a brazil középpályás kölcsönszerződésének utolsó részleteihez. Jelen állás szerint NINCS vételi opció. Arthur rögtön a tegnap este érkezett első hívás után elfogadta az LFC ajánlatát.

10:20 - Abdou Diallo jelenleg orvosi vizsgálatokon vesz részt Németországban és hamarosan RB Leipzig új játékosa lesz. Kölcsön 25 millió eurós vételi opciós záradékkal, ami nem kötelező. A megállapodás megszületett a PSG-vel.

09:29 - Sikeresen befejezte orvosi vizsgálatát Manuel Akanji, a Manchester City új játékosa. Már csak az összes dokumentum aláírására vár a klubokra, mivel a végső részleteket már megbeszélték.

08:14 - Sergino Dest épp Milanóba repül, egy óra múlva Olaszországban lesz az ügynökével - orvosi vizsgálatok, majd délután 4 körül szerződéskötés. Ezt követően ő lesz az AC Milan új igazolása.

07:44 - A Chelsea és a Barca pozitív, közvetlen kapcsolatban áll egymással, hogy a következő órákban végre lezárják Pierre Aubameyang ügyét. Most már tényleg nagyon közel van. A végső ajánlat kicsit több mint 10 millió font lesz, plusz Marcos Alonso.

04:00 - A Pierre Aubameyangról szóló tárgyalások haladnak, a teljes megegyezés érdekében dolgoznak az ügyön. Legutóbb a Chelsea ajánlata ez volt: 10 millió font plusz Marcos Alonso a Barcának. Minden fél bízik abban, hogy még a Deadline előtt lezárják az üzletet.

03:12 - A Brighton a mai nap folyamán újabb ajánlattal jelentkezik Billy Gilmourért. A Chelsea tárgyal a díjról, mivel ez egy végleges szerződtetés lenne. A végső döntés Thomas Tuchel kezében lesz.

03:00 - A Real Sociedad reggelre orvosi vizsgálatot jelentett be Umar Sadiq számára. Az Almeriával készül a papírmunka a szerda este befejezett 20 millió, plusz 6 millió eurós kiegészítéssel szóló üzletről. Sadiq a következő órákban írja alá hosszú távú szerződését. #DeadlineDay

02:40 - Bernardo Silva bejelentette, hogy nem megy a Barcelonába: "Maradok a Manchester Citynél. Nem kaptam semmilyen ajánlatot". "Manchesterben maradok, itt boldog vagyok, és a döntés már megszületett" - mondja a @FCBRAC1-nek.

01:29 - Lucas Ocampos csatlakozik az Ajaxhoz, az üzlet megköttetett és megerősítve. Minden kérdés megoldódott - az üzletet egy kölcsönszerződés keretein belül jött létre az Ajax és a Sevilla között.

00:59 - Erik ten Hag arról, hogy Cristiano Ronaldo marad a Manchester Unitednál: "A kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy Cristianóval tervezünk, ez egyértelmű volt. Egy oldalon állunk vele". "Boldogok vagyunk vele, ő is boldog, hogy itt lehet, és együtt akarunk sikeres szezont futni."

00:14 - Gerrard Douglas Luiz helyzetéről: "Douglas Luiz helyzetét nem én irányítom. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elveszítsük a legjobb játékosainkat - ugyanakkor még egy éve van hátra...". Douglas Luiz az a játékos, akire a Deadline Day végéig figyelni kell.

