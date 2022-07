Fabrizio Romano értesülései szerint a korábban a Barcelonában, Juventusban és Bayern Münchenben is megforduló Arturo Vidal gépe landolt Brazíliában, hogy a játékos aláírja szerződését a Flamengóval.

A középpályás a tavalyi szezont az Internél töltötte, ahonnan szerződése lejártával távozott. Az elmúlt napokban több híresztelés is érkezett a játékos Brazíliába szerződése kapcsán, most pedig úgy néz ki, hogy ezek nem voltak légbőlkapottak.

Vidalnak először az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon kell átesnie, majd ezt követően aláírhatja vélhetően egy szezonra vonatkozó szerződését a csapattal.

A chilei játékos karrierje során 620 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, ezalatt 108 gólt és 80 gólpasszt jegyzett.

Arturo Vidal, new Flamengo player as expected. Deal agreed and set to be signed, he has now arrived in Brazil in order to complete move to Mengão from Inter. #Fla



Vidal will undergo medical tests this week.@raflamello81 pic.twitter.com/RvDylYBJRZ