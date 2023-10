2023-ban sem maradhat el az Aranylabda-átadó, ahol az előző év legjobb egyéni teljesítményét nyújtó játékost díjazzák. Körképünkben végig figyelemmel követjük a gálán történő eseményeket, egészen a nagy bejelentésig.

21:50 - Az Év Legjobb Férfi klubjának díját a BL-címvédő Manchester City lett!

21:40 - Az év legjobb csatárának járó Gerd Müller trófea nyertese Erling Haaland!

21:30 - A Lev Yashin díjat, azaz a legjobb kapusnak járó elismerést idén Emiliano Martinez kapja!

21:16 - Az Év Női Csapatának járó díjat az FC Barcelona kapta. A trófeát Joan Laporta, a klub elnöke vette át.

21:05 - Socrates díj: A pályán kívül mutatott, társadalmilag megsüvegelendő cselekedeteiért Vinicius Jr. kapta.

.@vinijr, founder of the Instituto Vini.Jr, is the winner of the Socrates Award!#PrixSocrates with @peaceandsport#ballondor pic.twitter.com/2ua5hWICf9