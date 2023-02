A hírek szerint Antonio Rüdiger nyáron elhagyhatja a Real Madridot, a védőért a Tottenham érdeklődik.

Rüdigert a Chelsea-től szerződtette az Ancelotti vezette királyi gárda, idén pedig már 30 meccsen kapott szerepet a habfehéreknél.

Hiába nem játszik rosszul, illetve szól a szerződése 2026-ig, mégis úgy fest, távozhat a nyáron.

A Fichajes beszámolója szerint Ancelotti nem maradéktalanul elégedett a védő munkájával, helyzetét pedig az is nehezíti, hogy Militao és Alaba is a csapatban van, méghozzá remek formában.

A lap szerint a Spurs élénken érdeklődik a játékos iránt, aki így ismét Antonio Conte kezei alatt dolgozhatna.

Antonio Rudiger Tottenham?



Spurs are reportedly interested in signing the Real Madrid defender



Gossip #BBCFootball