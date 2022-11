A beszámolók szerint a Liverpool figyelemmel követi az Athletic Bilbao fiataljának, Nico Williamsnek a fejlődését.

A 20 éves szélső ebben a szezonban alapemberré vált a baszkoknál, 15 meccsen három gólt és négy gólpasszt jegyezve.

A Fichajes.net információi szerint a játékos érdekessé vált a Liverpool számára, egy jó vb-teljesítménnyel pedig komoly ajánlólevele lehet akár hozzájuk, akár más európai sztárklubhoz.

Williams szerződése 2024-ig szól a baszkoknál, ahol testvére, Inaki is rúgja a bőrt.

Liverpool have sent scouts to the World Cup to watch Athletic Bilbao winger Nico Williams, 20, in action for Spain. ???????? #LFC@Ekremkonur pic.twitter.com/QFQrveGjok