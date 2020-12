Ronaldo Nazario 18 éves pályafutása során megjárta az olasz, illetve a spanyol bajnokságot is, ahol rendre klasszisokkal játszhatott.

A nagy tapasztalatát felhasználva Ronaldo a FATV-vel készített interjú során összeállította a saját álomcsapatát, igaz, nem volt egyszerű. A kétszeres Aranylabdás támadó 352 gólt szerzett karrierje során, míg a brazil válogatottban 98 mérkőzés alatt 62 gólt ért el. A Fenomén játszott a Cruzeiro, PSV, Barcelona, Internazionale, Real Madrid, AC Milan és a Corinthians színeiben is.

