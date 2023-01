A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Union Berlin szerződtette Aissa Laidounit, a Ferencváros középpályását.

A Schäfer Andrást is foglalkoztató berlini klub péntek délután jelentette be a tunéziai futballista leigazolását.

Laidouni 2020 nyarán igazolt a Ferencvárosba, a zöld-fehérek színeiben 103 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken kilenc gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, és a gárda egyik meghatározó játékosa volt. Szerepelt a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörében is. Az afrikai futballista két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal.

Laidouni ott volt télen a katari világbajnokságon is, az egyik legjobbja volt a tunéziai válogatottnak, amely a csoportkörben a későbbi döntős franciákat is legyőzte, de végül nem jutott a 16 közé.

Az Union a második helyen áll a Bundesligában, szombat délután a Hertha BSC otthonába látogat berlini rangadón.

‼️???????? ????????????????????????????????: Aïssa Laïdouni has signed for Union Berlin from Ferencváros. €4m fee.



He told the club: "I'm very happy to be able to prove myself in the Bundesliga... Union are a friendly, passionate & ambitious club."