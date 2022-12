A spanyol Relevo értesülései szerint a PSG hátvédje, Achraf Hakimi visszavágyódik korábbi klubjához.

Hakimi mindössze 17 meccsen lépett pályára Madridban, ahol nem tudta kiharcolni a helyét, így előbb Dortmundban, majd az Internél próbálta ki magát, mielőtt a PSG-nél meglátták benne a lehetőséget.

Hiába a kezdőtagság és a feltétlen bizalom, úgy látszik, Hakimi mégiscsak hazavágyódik és ismét próbára tenné magát a Real Madridnál, ahol ennyi tapasztalattal már végre az esélyt is megkapná.

Elszántságát mutatja, hogy a Relevo szerint a játékos akár arra is hajlandó lenne, hogy csökkentsen fizetési igényein.

A legnagyobb probléma ezzel, hogy a párizsiaknak eszük ágában sincs megválni tőle, szerződése pedig 2026-ig köti a francia fővárosba, így könnyen lehet, hogy egyelőre marad az álmodozás a marokkóinak.

'Achraf DREAMS of returning to Real Madrid, there aren't many bigger Madridistas than him, he would even lose money to be back at Real Madrid' - this is what people close to Hakimi say. @relevo pic.twitter.com/Jk4SjEtX8t