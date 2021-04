Andrea Agnelli, a Juventus labdarúgóklub elnöke szerint a hat angol egyesület visszalépése nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezett Európai Szuperliga (ESL) nem indulhat el.

Az ESL alelnökének kinevezett szakember szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozta ezt azután, hogy kedden a La Repubblica című olasz napilapnak még arról beszélt, az angol klubok távozása ellenére megvalósítható a Szuperliga. Agnelli most hangsúlyozta, meggyőződése, hogy az európai labdarúgásnak változásra van szüksége, és egyáltalán nem bánja, hogy megpróbálkoztak a kiszakadással.

"Biztos vagyok benne, hogy csodálatos ez a terv, mert a világ legjobb versenysorozatát alkotná meg. Ugyanakkor kétségkívül be kell vallanom, nem hiszem, hogy ez a projekt változatlanul fut és kidolgozás alatt áll" - jelentette ki Agnelli.

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben. Elsőként kedden este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép az ESL-szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Ezután az ESL szerda hajnalban közleményben jelentette be, hogy "átalakítja a terveket", ugyanakkor jelezte, határozottan kiáll azon célja mellett, hogy egy új európai versenysorozatot hozzon létre, mert "a jelenlegi rendszer nem működik." Az Atlético, az Internazionale és az AC Milan visszalépésével már csak három klub, az FC Barcelona, a Real Madrid és a Juventus maradt még hivatalosan tagja a Szuperligának, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna. Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg.

Borítókép: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images