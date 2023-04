A Sky szerint a Real Madrid fontolgatja, hogy harcba száll a Bayern München kanadai balhátvédjéért, a 22 éves Alphonso Davies-ért.



A madridi gárdának nagy szüksége lehet Davies-re, mivel Marcelo óta nem volt a csapatnak sztárjátékosa ezen a poszton.

Nem a királyiak lennének azonban az egyetlenek, akik érdeklődnek a játékosért, ugyanis a Manchester City szintén figyeli a védőt.

Real Madrid and Manchester City both are interested in signing Alphonso Davies and could even make a move for the Bayern full-back as early as this summer.



