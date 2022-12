Amint arról mi is beszámoltunk, a Bayern München portása, Manuel Neuer sérülést szenvedett, amit meg is kellett műteni, így kihagyja a szezon hátralévő részét.

A Bayern Münchennek tehát új kapus után kell néznie. Opcióként vizsgálják Alexander Nübel Monacóból történő visszahívását is, azonban a horvátok vb-hős portása, Dominik Livakovic is a jelöltek közt szerepel.

A Sky Sport értesülései szerint a Bayern már fel is vette a kapcsolatot Livakovic képviselőivel, illetve a Dinamo Zágrábbal is.

Az infók szerint a tárgyalások még korai fázisban vannak, így semmi konkrétumról nem tudnak beszámolni.

