Ez már szinte kijelenthető, hogy a Real Madrid elsőszámú célpontja a nyáron Jude Bellingham lesz.



A klubnak nagy szüksége van a középpályán a vérfrissítésre, a 19 éves játékosban pedig hatalmas potenciál van, így remek igazolás lehetne Ancelottiék számára.

Nem lesz azonban könnyű dolguk, hiszen a játékosért a Liverpool és a Manchester City is harcba száll, amely csapatoknak minden bizonnyal nagyobb anyagi mozgásterük lesz, köszönhetően a La Liga kontraproduktív pénzügyi szabályozásának.

Emellett megjelent a szentimentális tényező is a játékossal kapcsolatban, az angolok ugyanis referenciaként akarják használni Bellinghamet, igazi nemzeti hőst fabrikálnának belőle, aki a Premier League-ben teljesíti be pályafutását.

A Real Madrid Tchouameni esetét veszi alapul és hasonló taktikával próbálná Madridba édesgetni az angolt. Akkoriban a franciának a Chelsea és a Liverpool is udvarolt, illetve a Monaco is ajánlatokkal bombázta, végül azonban mégis a Realt választotta, még úgy is, hogy ezért anyagilag is lejjebb kellett adnia az igényeiből.

Ezt az elköteleződést annak köszönhették a madridiak, hogy remek érzékkel, kulcsfontosságú pillanatokban küldték képviselőjüket a játékoshoz, akinek így egy olyan bensőséges kapcsolatot sikerült kialakítania vele, ami később kulcsszerepet játszott a döntésben is.

A „terepmunkát” Bellingham esetében is végzik a madridiak, hasonló módon behálózva a játékost, mint korábban Tchouamenit. Erre nagy szükségük is lesz, hiszen kijelentették, hogy nem szeretnék megadni a Dortmundnak a kért 150 millió eurót, ezen a szakadékon pedig valószínűleg csak a játékos szava tudja majd átlendíteni a feleket.

