Az Aranylabdát széles körben a labdarúgók legrangosabb egyéni elismeréseként tartják számon, de mi van, ha a szuper szót is elétesszük?

Lionel Messi várhatóan nyolcadszor nyeri el az Aranylabdát hétfőn este Párizsban, miután 1986 után először vezette világbajnoki címig Argentínát.

Az argentin esetleges újbóli sikerével folytatódna a díj felett tartó teljes dominanciája, de a Szuper Aranylabda olyan exkluzív elismerés, amelyet még Messi sem tudhat magáénak.

Az igen ritka díjat eddig csak egy játékos kapta meg a történelem során, még 1989-ben a legendás Alfredo Di Stefano.

A France Football magazin 30 éves évfordulója alkalmából a kiadó meghirdette a Szuper Aranylabda díjat, amely csak európai játékosokra vonatkozott. Ez pedig így, olyanokat zárt ki a lehetséges győztesek közül, mint Pelé vagy Diego Maradona.

Bár a Real ikonja, Di Stefano nemzetközi színekben Argentínában és Kolumbiában is játszott, a spanyol állampolgársága révén kvalifikálni tudta magát a rangos elismerésért.

A díjat akkor az elmúlt három évtized legjobb játékosának ítélték oda, és Di Stefano, aki 308 gólt szerzett a Real színeiben, és 1956 és 1960 között öt egymást követő európai kupagyőzelemben játszott fontos szerepet, az újságírók és a korábbi Aranylabda nyertesek szavazatai alapján olyan legendákat utasított maga mögé, mint Johan Cruyff vagy Michel Platini.

Di Stefano 1957-ben és 1959-ben két Aranylabdát nyert, de 30 évvel később még egyel javította ezt a számot.

A trófea nagyon hasonlít az Aranylabdához, de az alján több arany minilabda található.

